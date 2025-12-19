Отец российского футбольного арбитра опроверг задержание сына

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Егоров опроверг информацию об аресте своего сына, также футбольного арбитра Егора Егорова, передает Sport24.

«Задержание сына? Я ничего подобного не слышал. Не знаю, что это за информация о его задержании. Несколько минут назад разговаривал с Егором, и у него все нормально», — сказал Егоров-старший.

Журналист Иван Карпов заявил, что Егора Егора задержали по делу московского «Торпедо».

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

7 октября Соболев признал вину по делу о подкупе судей.

Ранее адвокату арестованного акционера «Торпедо» запретили общаться со СМИ.