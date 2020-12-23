Ученые предупредили, что уровень Каспийского моря опасно снизится

Немецкие и голландские ученые подсчитали, что уровень воды в Каспийском море снизится к 2100 году на 9-18 метров, что вызовет множество проблем. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications Earth & Environment.

Отмечается, что проблемы коснутся экологии, экономики и политической стабильности.

По информации исследователей, начиная с 1990-х годов уровень Каспийского моря с каждым годом опускается на несколько сантиметров. К 2100 году, согласно прогнозам, площадь бассейна сократится почти на четверть.

«Для сравнения, если уровень Северного моря упадет на два или три метра, доступ к таким портам, как Роттердам, Гамбург и Лондон, будет затруднен. Здесь речь идет о снижении не менее чем на девять метров, в лучшем случае», — говорится в пресс-релизе.

Ученые также призвали создать международную группу по исчезающим озерам под руководством Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), чтобы решать эту проблему скоординировано.

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