Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина посоветовала родителям не приглашать Деда Мороза и Снегурочку к себе домой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в сети размещено много объявлений о том, что в гости на праздник к ребенку может приехать Дед Мороз с антителами. Однако, по ее словам, это не снижает риск донесения инфекции до дома.

«Но тоже нужно помнить, что прежде чем он придет к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдет по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках», — подчеркнула Сметанина.

Инфекционист призвала провести этот Новый год дома в семейном кругу. Кроме того, она посоветовала не пользоваться общей тарелкой для еды, а заранее разделить блюдо на порции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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