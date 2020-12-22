Нарколог посоветовал не заедать алкоголь конфетами

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн посоветовал не совмещать алкоголь со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма – и продукты полураспада только задерживаются», — сказал специалист.

Также он рекомендовал не пить газированные напитки вместе с алкоголем, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.

Кроме того, лучше не засиживаться за столом в новогоднюю ночь, поскольку обездвиженность усиливает опьянение.

Брюн считает, что не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя потребление алкоголя.

«Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки», — подчеркнул нарколог.

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