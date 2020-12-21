Белорусы начнут прививаться от коронавируса российской вакциной в январе

Вакцинация жителей Белоруссии от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины «Спутник V» начнется в январе 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе», — заявил глава минздрава республики Дмитрий Пиневич 21 декабря.

Отмечается, что в первую очередь будут привиты медики, учителя, работники торговли и других сфер, контактирующие с большим количеством людей. Препарат они получат бесплатно.

«Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы», — сказал Пиневич.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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