Вакцина Moderna одобрена для использования в США
Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».
Это уже вторая вакцина, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства Pfizer.
Как сообщалось, экспертный комитет американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовал одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компании Moderna.
Ранее в США одобрили экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech.
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