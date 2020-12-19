Вакцина Moderna одобрена для использования в США

Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это уже вторая вакцина, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства Pfizer.

Как сообщалось, экспертный комитет американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовал одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компании Moderna.

Ранее в США одобрили экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech.

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