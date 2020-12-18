Половина работающих с коронавирусом лаборантов задумывалась об увольнении

Сотрудники российских лабораторий, которые работают с тестами на COVID-19, пожаловались на отсутствие свободного времени, а часть из них высказала желание написать заявление на увольнение. Такие данные следуют из опроса, проведенного в декабре сообществом специалистов здравоохранения «Врачи.РФ» специально для «Газеты.Ru».

Число опрошенных, которые задумывались об увольнении, равно 50%. Больше половины — 59% — признались: у них не остается времени на полноценный сон и отдых с семьей. Опрос показал, что чаще всего лаборанты проводят на смене от 8 до 12 часов. При этом 21% респондентов отдают работе больше половины суток.

Медицинские лаборанты заметили увеличение своих зарплат с началом пандемии. Порядка 68% опрошенных начисляют дополнительные выплаты за работу с коронавирусом. Когда же они заражаются сами, то не получают за это денежную компенсацию, заявили 56% респондентов.

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