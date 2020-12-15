В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что ранее переболевшим COVID-19 пока не стоит вакцинироваться. Об этом сообщает портал kp.ru.

Отмечается, что в будущем вакцинация от коронавируса нового типа может стать сезонной.

«Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — говорится в сообщении.

Кузнецов подчеркнул, что переболевшим COVID-19 нужно продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен.

Как сообщалось, вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В стране открыты 1 229 пунктов вакцинации на базе медорганизаций. Препарат «Спутник V» показал 100%-ю эффективность против тяжелых случаев коронавируса нового типа.

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