В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что ранее переболевшим COVID-19 пока не стоит вакцинироваться. Об этом сообщает портал kp.ru.
Отмечается, что в будущем вакцинация от коронавируса нового типа может стать сезонной.
«Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — говорится в сообщении.
Кузнецов подчеркнул, что переболевшим COVID-19 нужно продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен.
Как сообщалось, вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В стране открыты 1 229 пунктов вакцинации на базе медорганизаций. Препарат «Спутник V» показал 100%-ю эффективность против тяжелых случаев коронавируса нового типа.
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