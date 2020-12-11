Мишустин заявил, что Россия лидирует в мире по вакцинации населения от COVID-19

Россия лидирует в мире по вакцинации населения от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей», — сказал Мишустин.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.

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