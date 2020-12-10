Роскосмос: Сафронов совершил преступление до работы в госкорпорации

Эпизоды госизмены, вменяемые советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, относятся к 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

«Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Иван Сафронов поступил на работу в госкорпорацию «Роскосмос» только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело в отношении бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова было возбуждено за информацию, которую тот передал во время работы в этой госкорпорации.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Защита журналиста Сафронова предоставила суду доказательства его невиновности

— Сафронов оценил состав национальной команды на Кубок Первого канала

— Сафронов назвал проблемы состава сборной на Кубок Первого канала