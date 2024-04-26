В Одессе военкомы ищут военнообязанных в маршрутках

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК) с утра 26 апреля проверяют маршрутки в поисках военнообязанных. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

На приложенном видео, снятом жителями города, видно, как группа сотрудников ТЦК стоят около маршрутки в сопровождении двоих полицейских.

До этого на Украине задержали блогера, который призывал сопротивляться мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее закон о мобилизации Украине ввел понятие «требование от военкомата».