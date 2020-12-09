Иммунолог оценил заявления Анкары о закупке российской вакцины

Иммунолог Николай Крючков предположил, что заявления Турции о закупке российской вакцины могут быть связаны с внутренней процедурой регистрации и юридическими вопросами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что у каждого государства свои требования в отношении регистрации и получения вакцины. Он также подчеркнул, что Анкаре стоит четче сформулировать свои требования, это позволит избежать недопониманий между партнерами.

Крючков добавил, что интерес к российской вакцине наверняка будет расти. По его словам, заинтересованность уже исходит со стороны Южной Кореи и Индии.

Он также уверен, что не станут закупать российские препараты США, Канада и европейские страны, поскольку они сами пытаются вывести вакцины на рынок.

До этого СМИ ссылкой на Коджу сообщили, что Турция не будет закупать российский препарат, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Затем эти заявления были опровергнуты.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».