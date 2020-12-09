В МЧС назвали площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области

На площади 100 кв. м. горит газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, высота факела при этом составляет 25 м.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечено 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 в 5 км от села Таллы Грачевского района, в результате чего, по предварительной информации, пострадал один человек.

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