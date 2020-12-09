В Москве в среду ожидается до -6°С

В Москве в среду, 9 декабря, ожидается до -6°С. В столице будет малооблачно, без осадков. Также синоптики предупредили о гололедице, сообщает Гидрометцентр.

По их прогнозам, воздух днем прогреется до -6...-4°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -11...-9°С. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 765 мм рт. ст., а ночью — 763 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.