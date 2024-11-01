Бывший тренер «Спартака» заявил о желании вернуться в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера заявил о желании вернуться в Россию. Он хочет получить работу здесь, но пока предложений нет. Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«Я жду предложений, но из России их пока нет», — заявил Каррера.

Последним местом работы специалиста был итальянский «Асколи», откуда его уволили в сентябре.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

В текущем сезоне чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 33 очка после 13 туров. Следом за ним располагаются петербургский «Зенит» с 30 баллами, на третьем месте — московский «Локомотив» (28). «Спартак» занимает шестое место, набрав 22 очка. В матче 14-го тура красно-белые сыграют в гостях с ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 2 ноября.

Ранее Артем Дзюба оценил шансы сборной Медиалиги в матче против России.