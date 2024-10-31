«Звонил. Угрожал»: депутаты Хамзаев и Попов поссорились из-за хиджабов Хамзаев упрекнул депутата Попова за рассказ о звонке с угрозами

Два депутата Госдумы от «Единой России» повздорили из-за запрета хиджабов в школе. Один из них, уроженец Дагестана Хамзаев, обозвал авторов решения идиотами. В ответ депутат и телеведущий Попов назвал Хамзаева «хайпожором», который делает заявления ради цитируемости в СМИ. После этого, по словам Попова, Хамзаев позвонил ему с угрозами.

«Идиоты в регионах»: причина конфликта

Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев 30 октября назвал идиотами власти Владимирской области, которые запретили ношение в школах хиджабов и никабов. Депутат счел решение особенно неуместным на фоне саммита БРИКС в Казани.

«Президент, значит, в Казани собрал огромное количество лидеров иностранных государств... а тут какие-то идиоты, вы меня извините, в регионах решили, значит, показать противодейство этой большой, важной, нужной политике. Зачем минобразования Владимирской области лезет в провокационные предложения», — высказался Хамзаев на круглом столе Думы.

Он заявил, что подобный запрет «полностью противоречит» Конституции страны. В то же время владимирское образование сослалось именно на Конституцию, в которой прописан светский характер государства. Кроме того, Хамзаев считает, что в области нет столько учеников в религиозной одежде, чтобы ее стоило ограничивать (по статистике 2020-го, 89,2% населения региона — русские).

«Что там, вопрос с ношением, значит, религиозного платка так принципиально стоит? Нет... А что это за прецедент?» — возмутился Хамзаев.

На хиджабы школьниц жаловались родители, уточнил вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов. По его словам, между детьми случались «некоторые конфликтные ситуации».

Ругая запрет, Хамзаев также сравнил владимирский регион с родным Дагестаном. Депутат сообщил, что там не запрещают религиозные атрибуты.

«Слава богу, что в Дагестане с мозгами все нормально. Мы никому не запрещаем ни крестиков, ни пейсов», — сказал Хамзаев.

Позже в разговоре с журналистами член Думы указал, что не отказывается от слов про идиотов, хоть это и «нелестное определение». Парламентарий подчеркнул, что Россию «со всех сторон кусают» и пытаются изолировать, поэтому для таких запретов не время.

«Он хайпожор»: как поссорились депутаты

Выступления Хамзаева в поддержку хиджабов раскритиковал зампредседателя комитета Думы по информационной политике Евгений Попов (оба они из одной фракции, члены «Единой России»). В эфире своей телепередачи «60 минут» он назвал Хамзаева «хайпожором».

«Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпожоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению. И работает на клики, только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в соцсетях... К сожалению, это кидает тень на парламент, на власть», — заявил Попов в студии.

Позже он рассказал в Telegram-канале, что Хамзаев ему угрожал. Подробности разговора он не привел.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», — написал депутат вечером того же дня.

Сам Хамзаев отказался говорить прессе, угрожал он Попову или нет. В ответ только упрекнул депутата в том, что тот сделал их конфликт публичным.

«Если у Попова есть вопросы к моей работе — у нас очень авторитетный руководитель фракции. Он может пойти обратиться туда, без лишнего шума, информационных сотрясений или любых других действий. Я считаю, что это было бы профессионально... Надо внутри фракции разбираться, а не скандалы, интриги, расследования создавать», — поделился Хамзаев в разговоре с «Газетой.Ru».

Хамзаев также призвал Попова не забывать, что он сначала депутат, а потом журналист. Также Хамзаев попросил оппонента «не сотрясать воздух».

«Попову рекомендую, в целом другим коллегам, если есть какие-то у нас вопросы, не в публичную плоскость это выводить и сотрясать воздух, истерики создавать, а внутрифракционно все это решать... Он является членом фракции, пусть, соответственно, уважает руководство фракции... и так общественность не будоражит и ерундой не страдает», — резюмировал Хамзаев.

«Решение приняли не в один день»

Отдельно владимирский запрет вызвал негодование в Чечне. Депутат Думы от республики Адам Делимханов вместе с другими парламентариями от Чечни встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным и договорился «совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа».

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции... Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман... Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!», — пригрозил Делимханов.

Депутат Игошин ситуацию не комментирует. Власти Владимирской области тем временем по-прежнему настаивают на своей позиции.

«Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и Федеральным законом об образовании. Правительство Владимирской области опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда, который дал свою оценку ситуации еще в 2013 году», — подчеркнули «Газете.Ru» в правительстве региона.

Вице-губернатор области Куимов обратил внимание на то, что подобный запрет в области и так был , просто минобразования решило уточнить насчет хиджабов. Это понадобилось из-за жалоб местных родителей и риска спровоцировать буллинг в школах на почве религиозной одежды.

«У нас были разные случаи. Подчеркивают свою религиозную принадлежность. И дело не в школе и в учителях, вопрос среди детей. Дети по-разному реагируют », — пояснил Куимов.

Он добавил, что министерство приняло решение «не в один день». Перед этим консультировались, в том числе, с прокуратурой, чтобы избежать неправильных трактовок приказа.