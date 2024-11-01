Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ защитить больницы от вспышек опасного для жизни грибка

AJIC: расширенный скрининг пациентов может защитить больницы от вспышек грибка

close
Depositphotos

Расширение скрининга может остановить распространение грибкового патогена Candida auris в больницах. Это может предотвратить внутрибольничные вспышки опасной для жизни инфекции, показало исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control (AJIC).

Candida auris — это новый грибковый патоген, впервые выявленный в 2009 году и теперь встречающийся по всему миру. Существует множество подходов к скринингу. Более широкие проверки помогают выявить больше случаев, но требуют больше ресурсов. Также при этом нужно изолировать пациентов, которые ожидают результатов анализа, что может быть сложно.

Новое исследование было инициировано случаем одного пациента из США. Он был госпитализирован в 2022 году, а через два два месяца пребывания в больнице у него обнаружили инфекцию C. auris. Дальнейшее расследование выявило еще восемь зараженных. Пациента не тестировали на грибок при поступлении в больницу, поскольку по протоколу скрининга его отнесли к группе низкого риска.

Врачи расширили программу скрининга и критерии включения пациентов в группы высокого риска. Они проверили новый подход на нескольких сотнях пациентов. Новый протокол выявил восемь случаев, которые были бы пропущены при стандартном подходе.

Чтобы сэкономить ресурсы больницы, ученые изолировали только пациентов высокого риска. Остальных лечили как обычно, лишь немного ужесточив меры предосторожности. Это позволило выявить пациентов, которые могли заразить других пациентов или загрязнить больничное оборудование.

Ранее препарат против глаукомы смягчил симптомы деменции у животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами