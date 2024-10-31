«Аркейн», «Дюна: Пророчество», «Агентство» и еще 14 сериалов ноября Какие сериалы выходят в ноябре 2024 года

Второй сезон «Аркейна», приквел «Дюны» Дени Вильнева, шпионский триллер с Майклом Фассбендером «Агентство» от Джорджа Клуни, финал (якобы) «Йеллоустона», ремейк «Жестоких игр», продолжения «Заговора сестер Гарви» и «Укрытия» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в ноябре, и рассказывает о самых интересных.

«Молот ведьм» — 1 сезон, реж. Евгений Бедарев

Где и когда смотреть: на Start и в Okko — с 2 ноября

Приключенческое этно-фэнтези про команду героев (Илья Муромцев, Никита Добрынин и Алеша Попов), которая сражается с могущественной Хозяйкой стихий, сбежавшей из секретного института по изучению магии города Калязина. Современным богатырям придется столкнуться с лешими, русалками и стеной заколдованного борщевика.

«День шакала» («The Day of the Jackal»), созд. Ронан Беннетт

Где и когда смотреть: на Peacock — с 7 ноября

Третья англоязычная адаптация политического триллера Фредерика Форсайта после фильма «День шакала» 1973 года и «Шакала» с Брюсом Уиллисом и Ричардом Гиром, вышедшего в 1997-м. Шоураннером сериала выступил сценарист «Джонни Д» Ронан Беннетт, безжалостного наемного убийцу по прозвищу «Шакал» в новой версии сыграл Эдди Редмэйн.

«Внешние отмели» («Outer Banks») — 4 сезон (2 часть), созд. Джош и Джонас Пейты, Шеннон Бёрк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 7 ноября

Вторая половина нового сезона приключений группы ребят с побережья Северной Каролины, которые регулярно втягиваются в охоту за сокровищами. Подробнее о сериале мы писали здесь.

«Аркейн» («Arcane») — 2 сезон, созд. Кристиан Линке и Алекс И

Где и когда смотреть: на Netflix — с 9 ноября

Второй и заключительный сезон нашумевшего анимационного хита по мотивам многопользовательской игры «League of Legends». Новые серии должны будут завершить историю сестер Вай и Джинкс из мира Рунтерра, оказавшихся по разные стороны баррикад в масштабном противостоянии. Первый сезон «Аркейна» вошел в список лучших сериалов 2021 года по версии «Газеты.Ru».

«Йеллоустон» («Yellowstone») — 5 сезон (2 часть), созд. Тейлор Шеридан и Джон Линсон

Где и когда смотреть: на Paramount Network — с 11 ноября

Завершение (якобы) пятого сезона неовестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустон», который со времени выхода первых серий успел потерять исполнителя главной роли Кевина Костнера. Историю планируется продолжить в отдельном сериале, который получил название «Мэдисон». Возглавит его актерский состав Мишель Пфайффер.

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 13 ноября

Продолжение черной комедии про пятерых сестер, живущих в небольшом ирландском городке. Действие второго сезона будет разворачиваться спустя два года после той-самой-смерти — а героини вновь окажутся под подозрением. Подробнее о первом сезоне «Заговора сестер Гарви» можно почитать здесь.

«Ничего не говори» («Say Nothing») — мини-сериал, созд. Джошуа Зитумер

Где и когда смотреть: на Hulu и Disney+ — с 14 ноября

Криминальная драма, посвященная периоду Смуты в Ирландии. В центре сюжета — две сестры, которые становятся ключевыми участницами Ирландской республиканской армии. Адаптацией одноименной книги занимался сценарист «Робокопа» 2014 года Джошуа Зитумер, а режиссером выступил Майкл Леннокс, до этого работавший над сериалом «Девчонки из Дерри».

close Кадр из сериала «Не говори никому» (2024) Blumhouse Productions

«Укрытие» («Silo») — 2 сезон, созд. Грэм Йост

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 15 ноября

Второй выпуск научной фантастики с Ребеккой Фергюсон про антиутопическое будущее, в котором люди живут в гигантском подземном бункере. Подробнее о первом сезоне мы писали здесь. «Газета.Ru» включила «Укрытие» в свой список лучших сериалов 2023 года.

«Кобра Кай» («Cobra Kai») — 6 сезон (2 часть), созд. Джон Хильд, Джош Гурвиц и Хэйден Шлоссберг

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 ноября

Вторая порция заключительного сезона комедийной драмы про школу боевых искусств, которая продолжает оригинальный цикл фильмов «Парень-каратист». Финальные-финальные серии должны выйти когда-то в 2025 году.

«Землевладелец» («Landman») — 1 сезон, созд. Тейлор Шеридан и Кристиан Уоллес

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 17 ноября

Очередной неовестерн автора «Йеллоустона» Тейлора Шеридана с нефтяными вышками и буровыми установками в кадре. В главной роли — сотрудника нефтяной компании — в этот раз задействован Билли Боб Торнтон. Также в шоу снялись Деми Мур, Джон Хэмм, Энди Гарсиа и Эли Лартер («Пункт назначения», «Герои»).

«Дюна: Пророчество» («Dune: Prophecy») — 1 сезон, созд. Дайан Адему-Джон и Элисон Шапкер

Где и когда смотреть: на HBO — с 18 ноября

Приквел «Дюны» Дени Вильнева, посвященный истории ордена Бене Гессерит — таинственного и могущественного сестричества, участницы которого обретают сверхчеловеческие способности. В актерский состав шоу вошли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, звезда «Викингов» Трэвис Фиммел и Марк Стронг.

«Интерьер — Китайский квартал» («Interior Chinatown») — мини-сериал, созд. Чарльз Ю

Где и когда смотреть: на Hulu — с 19 ноября

Криминальная драма со звездой «Кремниевой долины» Джимми О. Яном в роли неудачливого актера массовки, который становится свидетелем преступления и погружается в подпольный мир Чайнатауна. В число продюсеров шоу вошел Тайка Вайтити, который также выступил режиссером пилотной серии.

«Жестокие игры» («Cruel Intentions») — 1 сезон, созд. Фиби Фишер и Сара Гудман

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 21 ноября

Сериальное переосмысление фильма Роджера Камбла «Жестокие игры» (основанного, в свою очередь, на романе Шодерло де Лакло «Опасные связи»). Одной из создательниц шоу выступила Фиби Фишер, до этого делавшая для Amazon сериал по мотивам франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сюжет вращается вокруг брата и сестры, склонных к манипуляциям и готовых во чтобы то ни стало сохранить свой социальный статус.

close Кадр из сериала «Жестокие игры» (2024) Amazon Studios

«Сексуальная жизнь студенток» («Sex Lives of College Girls») — 3 сезон, созд. Минди Калинг и Джастин Ноубл

Где и когда смотреть: на Max — с 21 ноября

Продолжение подростковой драмеди звезды «Офиса» Минди Калинг с Полин Шаламе (старшей сестрой Тимоти Шаламе) в главной роли — про жизнь (не только сексуальную) четырех соседок по общежитию.

close Кадр из фильма «Сексуальная жизнь студенток» (2024) HBO Max

«Уроки китайского» — 1 сезон, реж. Иван Макаревич

Где и когда смотреть: в «Амедиатеке» — с 21 ноября

Режиссерский дебют актера Ивана Макаревича — драмеди про любовь сына известного фармаколога и участницы влиятельного китайского клана, тайно нанятой охранять юношу. Главные роли исполнили Денис Никитин («Карамора») и Александра Немчинова («Смычок», «Самая большая луна»), также в сериале снялись Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова.

«Агентство» («The Agency») — 1 сезон, созд. Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 29 ноября

Ремейк французского шпионского триллера «Бюро» про отдел по работе с агентами глубокого прикрытия. Продюсерами адаптации стали Джордж Клуни и Грант Хеслов, режиссурой первых двух эпизодов занимался Джо Райт, а в главной роли снялся Майкл Фассбендер. Также в сериале сыграли Джоди Тернер-Смит, Джеффри Райт, Ричард Гир и Хью Бонневилль.

«Дети перемен» — 1 сезон, реж. Сергей Тарамаев и Любовь Львова

Где и когда смотреть: на Start и Wink — в ноябре

Очередная драма о 90-х — на этот раз про трех братьев от разных отцов. Образ матери героев — водительницы трамвая Флоры — воплотила Виктория Исакова, самих ребят сыграли Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Хетаг Хинчагов («Киберпапа») и Макар Хлебников («Пингвины моей мамы»).

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

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