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Военные США нанесли ракетный удар по ополченцам в Сирии

РИА Новости: артиллерия США открыла огонь по союзному ополчению в Сирии

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BabakTaghvaee1/X

Военнослужащие  США  обстреляли позиции союзного ополчения на севере  Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в результате удара в районе провинций Дейр-эз-Зор и Маядин произошла серия взрывов.

Источник добавил, что позиции ополчения попали под артиллерийский обстрел поблизости поселения Хшам и в Хувейджа ас-Сакр.

28 октября сообщалось, что беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции.

27 октября стало известно, что американская военная база в сирийском Дейр-эз-Зоре, расположенная возле нефтяного месторождения Аль-Омар, подверглась обстрелу .

23 октября не менее четырех ракет упали на базу Вооруженных сил США в Сирии, находящуюся недалеко от нефтегазового месторождения Коноко. Всего в сторону базы было выпущено шесть боеприпасов. Организаторы атаки целились в функционирующий на ее территории военный радар.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.

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