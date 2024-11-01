Минобороны сообщило об уничтожении почти 90 дронов над Россией

Над регионами России с помощью средств противовоздушной обороны перехватили и сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Днем 35 украинских беспилотников сбили над территорией Курской области, 18 — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской и три — над Крымом. Всего — 67, отметили в ведомстве.

В ночное время силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ, восемь из них — над Ростовской областью, добавили в Минобороны РФ.

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев отмечал, что характеристики дронов позволяют залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что на Украине ученого заподозрили в работе над улучшением дронов для РФ.