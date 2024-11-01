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Справки об участии в СВО теперь можно получить в «Госуслугах»

В «Госуслугах» теперь можно будет получить единую справку об участии в СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В «Госуслугах» теперь можно будет получить единую справку об участии в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«С 1 ноября российские граждане в дополнение к существующему механизму смогут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в электронном виде через портал «Госуслуги» или лично в любом МФЦ», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Утверждается, что это изменение в процессе получении справки было сделано для того, чтобы упростить получение соответствующей справки. Документы также смогут получить подтвердившие факт родства члены семьи участника СВО, проходящего службу в текущий момент.

При помощи этой справки, семья участника СВО сможет получать все доступные меры социальной поддержки.

До этого власти в Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с российским министерством обороны.

Ранее в Тверской области размер выплаты добровольцам, заключившим контракт с МО РФ, увеличили до двух миллионов рублей.

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Операция на Украине
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