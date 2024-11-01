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Стояногло предложил после победы на выборах восстановить авиасообщение с Россией

Кандидат Стояногло пообещал вернуть рейсы из Молдавии в Россию

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RTR Moldova/YouTube

Кандидат на президентских выборах в Молдавии Александр Стояногло пообещал вернуть рейсы из Молдавии в Россию. Об этом кандидат заявил в ходе прямого эфира в Telegram-канале.

«Мы однозначно возобновим все авиарейсы, в которых нуждаются наши граждане. Потому что санкции, которые мы поддержали, во многом принесли нашим гражданам дополнительные проблемы. Если есть спрос, то авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и другими российскими городами обязательно должно быть возобновлено», — заявил Стояногло.

Он добавил, что этот вопрос активно поднимался на встречах с избирателями.

Прямое авиасообщение между Россией и Молдавией было прервано с началом специальной военной операции на Украине — сначала воздушное пространство Молдавии было закрыто, затем Air Moldova пыталась возобновить полеты, но наткнулась на запрет правящей проевропейской Партии действия и солидарности. Власти Молдавии утверждают, что они должны следовать позиции ЕС в этом вопросе.

До этого кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Совфеде оценили слова президента Молдавии по поводу антироссийских санкций.

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