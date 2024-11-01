В Южной Корее прокомментировали данные о передаче российских технологий КНДР

Данные о передаче российской стороной технологий КНДР в обмен на отправку военных не подтверждены, заявил министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен. Запись его выступления опубликована на сайте Пентагона.

Он подчеркнул, что «ничего как факт не подтверждено». Хен добавил, что Соединенные Штаты и Южная Корея только строят предположения.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.

Ранее семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР.