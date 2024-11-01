Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал невыгодный для России исход выборов в США

Дубравский: России не выгодны ни Трамп, ни Харрис на посту президента США

close
Reuters

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что в случае победы Трамп может отказаться от своих предвыборных обещаний о нормализации отношений с Москвой и урегулирования российско-украинского конфликта.

Если победит Харрис — политика США станет более предсказуемой, но останется проблемной, считает политолог.

Дубравский добавил, что у США не будет такого президента, который будет выгоден России, ведь Вашингтон выступает на стороне Украины и вовлечен в конфликт.

Он заключил, что перспективы глобальной разрядки пока не прослеживаются.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп.

Джонсон выразил мнение, что экс-президент мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало конфликта.

Ранее NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами