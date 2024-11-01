Политолог назвал невыгодный для России исход выборов в США

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что в случае победы Трамп может отказаться от своих предвыборных обещаний о нормализации отношений с Москвой и урегулирования российско-украинского конфликта.

Если победит Харрис — политика США станет более предсказуемой, но останется проблемной, считает политолог.

Дубравский добавил, что у США не будет такого президента, который будет выгоден России, ведь Вашингтон выступает на стороне Украины и вовлечен в конфликт.

Он заключил, что перспективы глобальной разрядки пока не прослеживаются.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп.

Джонсон выразил мнение, что экс-президент мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало конфликта.

Ранее NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ.