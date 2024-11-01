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В Британии предрекли сокращение американской помощи Киеву после выборов

The Spectator: новый президент США сократит объемы помощи Украине

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Brian Snyder/Reuters

Новый президент США, которого изберут 5 ноября, будет вынужден сократить объемы помощи Киеву, поскольку не сможет сопротивляться давлению, оказываемому американским обществом. Об этом заявил публицист Кристофер Колдуэлл в британском журнале The Spectator.

«Будь то Харрис или Трамп — следующий президент не сможет сопротивляться внутреннему давлению по сокращению вмешательства США (в конфликт на территории Украины — «Газета.Ru»)», — отметил он.

Публицист обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского «все меньше поклонников-республиканцев».

«Консервативный ведущий ток-шоу Такер Карлсон жаловался, что Зеленский посещает Конгресс, чтобы просить денег, «одетый как менеджер стрип-клуба»», — пишет Колдуэлл.

Автор заметил, что позиция кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа по киевскому вопросу популярна среди американского общества, а кандидат от демократов Камала Харрис с сентября практически не упоминает конфликт на Украине.

«С закатом Джо Байдена и приближением президентской кампании к концу, американский интерес к Украине тоже сходит на нет», — заметил Колдуэлл.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что в случае победы любого из кандидатов — Трампа или Харрис — украинский конфликт станет менее приоритетным для Штатов. Он считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

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