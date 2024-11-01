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Экономист объяснила, кто не получит прибавку к пенсии после 80 лет

Экономист Иванова-Швец: не все пенсионеры после 80 лет получат прибавку

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Увеличенную пенсию при достижении 80-летнего возраста выплачивают тем, кто получает страховую пенсию по старости. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с Ura.ru.

Те, кто не имеет минимального трудового стажа, повышенную выплату не получат, объяснила она.

«Также не получают ее инвалиды первой группы, потому что она изначально уже заложена с момента получения инвалидности», — сказала экономист.

Кроме того, не получают прибавку по случаю потери кормильца, уточнила Иванова-Швец.

«Во всех остальных случаях: все, кто получает пенсию по старости, страховую пенсию — у них эта пенсия удваивается», — подчеркнула эксперт.

Экономист разъяснила, что увеличивается не вся пенсия, а ее фиксированная часть, которая в настоящее время составляет 8134 рубля. Начисления происходят в автоматическом режиме, добавила она.

30 октября газета «Известия» писала о том, что в 2025 году российские пенсионеры смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений, замороженных в 2014 году. В 2024 году россияне могут единоразово забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей, однако в следующем году максимальный размер будет повышен на 17%, до 412 тысяч. Это обусловлено изменением методики расчета и назначения выплаты.

Ранее россиянам объяснили, как получить замороженную пенсию единой выплатой.

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