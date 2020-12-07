Еще 71 пациент с COVID-19 скончался в Москве

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов достигло 9 496 умерших.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 67,5 млн заболевших, свыше 46,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор продлил до 2022 года правила по работе школ при коронавирусе

— Беглов: Петербург близок к полному локдауну из-за COVID-19

— ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса