Италия раскритиковала предложение разрешить ВСУ удары по России оружием НАТО

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не поддерживает предложение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России оружием, которое Киеву поставляет Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство ANSA.

Глава итальянского МИД раскритиковал соответствующую инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и отметил опасность подобных заявлений. Если позволить Украине наносить удары по России западным оружием, то это приведет к военной эскалации, сказал Таяни.

«Истинное безумие, которое ставит мир на грань атомной войны. Наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины», — подчеркнул он.

25 мая Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее в Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине атаковать Россию.