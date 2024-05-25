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Гидролог раскрыл цели открытия Киевом шлюзов на ДнепроГЭС

Гидролог Болгов: сброс воды на ДнепроГЭС может быть использован в военных целях

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Архип Куинджи «Красный закат на Днепре»

Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС может стать причиной затопления отдельных участков и построек. Об этом заявил доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов, сообщает РБК.

По его словам, для оценки рисков затопления надо понимать с какой целью сбрасывается вода.

«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет», — подчеркнул гидролог.

Эксперт обратил внимание, что Энергодару скорее всего ничего не грозит, так как площадки АЭС и все системы рассчитываются на очень высокий уровень надежности.

Власти Херсонской области предрекли последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС. По оценкам главы Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуры, поступление воды в Северо-Крымский канал позволит увеличить водяные запасы для аграрных хозяйств РФ, однако негативно повлияет на уровень воды в Днепровском водохранилище.

Ранее в МЧС оценили вероятность подтопления левобережья Днепра.

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