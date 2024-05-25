Военная операция на Украине, день 822-й

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У конференции по Украине в Швейцарии нет никаких перспектив на прогресс в решении украинского конфликта, поскольку в ней не будет участвовать РФ и ее позиция не будет учтена, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.