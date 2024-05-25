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Политика

Военная операция на Украине, день 822-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 822-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Силы ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны. «Страна.ua» написала о ночном ударе по Харькову. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что Киев должен иметь право атаковать территорию РФ с помощью поставленного оружия. Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с активов России на военные нужды Украины, узнала Financial Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:45

8:39

Обсуждение странами G7 соглашения по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы необходимо прояснить, заявила глава американского минфина США Джанет Йеллен.

8:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии необходимости в мобилизации в стране.

8:25

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что Киев должен иметь право атаковать территорию РФ с помощью поставленного оружия.

8:22

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, и призвал их прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» в Киеве.

8:19

❗️ ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над Курской областью, сообщило Минобороны.

8:16

Федеральная таможенная служба сообщила, что таможенники совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей авиаракет, предназначенных для украинских военных. По данным ФТС, половина держателей была перехвачена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе на пути в Грузию, остальные шесть — в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

8:07

Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с активов России на военные нужды Украины, узнала Financial Times.

8:03

У конференции по Украине в Швейцарии нет никаких перспектив на прогресс в решении украинского конфликта, поскольку в ней не будет участвовать РФ и ее позиция не будет учтена, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 822-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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