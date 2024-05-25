Военная операция на Украине, день 822-й

Обсуждение странами G7 соглашения по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы необходимо прояснить, заявила глава американского минфина США Джанет Йеллен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии необходимости в мобилизации в стране.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что Киев должен иметь право атаковать территорию РФ с помощью поставленного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, и призвал их прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» в Киеве.
❗️ ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над Курской областью, сообщило Минобороны.
Федеральная таможенная служба сообщила, что таможенники совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей авиаракет, предназначенных для украинских военных. По данным ФТС, половина держателей была перехвачена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе на пути в Грузию, остальные шесть — в мастерской по сборке военной продукции в Москве.
Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с активов России на военные нужды Украины, узнала Financial Times.
У конференции по Украине в Швейцарии нет никаких перспектив на прогресс в решении украинского конфликта, поскольку в ней не будет участвовать РФ и ее позиция не будет учтена, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.