Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о компенсации ущерба медорганизациям после паводков

Мурашко заявил о завершении расчетов по ремонту медучреждений после паводков

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что крупное медицинское оборудование не было повреждено в результате наводнений, которые произошли в ряде российских регионов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас уходят паводки... Идут, завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущербов медицинских организаций», — сказал он.

22 мая президент Владимир Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета. Глава государства также призвал к скорейшему восстановлению жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов.

До этого в МЧС сообщили, что в пострадавшем от паводков Оренбуржье более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются.

По данным на 21 мая, в 11 регионах РФ подтоплено 1 734 жилых дома, более пяти тысяч дачных домов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, а также 29 низководных мостов, 74 участка автомобильных дорог и восемь социально значимых объектов. Больше всего жилых домов подтоплено в Омской области и Якутии.

Ранее сообщалось, что в затопленных регионах РФ не будет особых условий проведения ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами