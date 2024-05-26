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В Киеве отреагировали на отказ Байдена от посещения конференции в Швейцарии

Бондаренко: отказ Байдена посещать саммит в Швейцарии отрезвил Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Президент США Джо Байден отказался посещать конференцию в Швейцарии, потому что его интерес к Украине угас. Такое мнение выразил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка».

По его словам, отказ Байдена стал отрезвил украинского лидера Владимира Зеленского, который был уверен в том, что весь мир вращается вокруг Украины. Теперь он убедился, что для Вашингтона внутренняя политика важнее, чем проблемы Украины, которую США легко оставят в стороне ради своих интересов, отметил политолог.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку это помешает его плану по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии. Отмечается, что 15 июня президент Соединенных Штатов вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств. Источники агентства сообщили, что некоторые лидеры стран «Большой семерки» планируют свое участие в конференции в Швейцарии в Бюргенштоке, однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалу Харрис там не ожидают.

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

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