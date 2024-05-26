Польша и Россия продолжат транзит казахстанской нефти в Германию

Польский и российский операторы трубопроводов PERN и «Транснефть» договорились продолжить транзит казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Польский оператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая PCK Schwedt решили проблемы с оплатой транзита казахстанской нефти в Германию. Если бы сторонам не удалось договориться, то поставки могли бы быть прекращены уже в июне из-за «тупиковой ситуации» с платежами: «Транснефть» требовала, чтобы Польша до начала лета оплатила услуги по измерению газа на своей базе в Адамово.

По данным агентства, польский оператор боялся нарушить западные санкции. В итоге «Транснефть» и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, который является получателем казахстанского «черного золота», договорились, что расходы по обслуживанию расходомеров оплатит немецкая компания. При этом неназванная компания, зарегистрированная в Словакии, обслужит учет на польском участке трубопровода, избавит PERN от санкционных рисков.

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