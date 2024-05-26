В МИД РФ отреагировали на слова Байдена про незаменимость американской нации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту США Джо Байдену, который назвал США единственной в мире сверхдержавой, а американскую нацию — незаменимой. Свой комментарий она оставила в Telegram-канале.

По словам Захаровой, Байден выдал «кринж года». Она отметила, что президент почему-то умолчал про «печатный станок и госдолг».

«Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Выборы Вильсон выиграл», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого Захарова сообщила, что заявления США касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны страны Йоава Галанта напоминают реакцию паука, запутавшегося в собственной паутине.

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.