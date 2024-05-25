Скачки давления, тревожность и бессонница: как щитовидка влияет на сердце

Если сердце начинает колотиться по поводу и без, это может указывать на проблемы гормонального характера. Нарушения в работе щитовидной железы могут вызывать аритмию, тахикардию, сердечную недостаточность и синдром «тиреотоксического сердца». Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений — в интервью «Газете.Ru» во Всемирный день щитовидной железы рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

— Как часто работа сердца нарушается именно от воздействия гормонов щитовидной железы? Сколько процентов это от всех сердечных заболеваний?

— Точное количество случаев нарушений работы сердца из-за гормональных проблем щитовидной железы может варьироваться в зависимости от популяции и других факторов. Общий процент таких случаев среди всех сердечных заболеваний также может быть различным. Одна из возможных причин заболеваний щитовидной железы — дефицит йода, характерный для 80% регионов Российской Федерации, что делает заболевания щитовидной железы весьма распространенными.

— Какие именно заболевания сердца вызывают сбои в работе щитовидной железы?

— Во-первых, это тахикардия. Увеличение уровня тиреоидных гормонов может ускорить сердечный ритм, вызвав учащенное сердцебиение. Во-вторых, фибрилляция предсердий: это расстройство сердечного ритма, при котором предсердия начинают сокращаться нерегулярно. Гипертиреоз — повышение уровня гормонов, выделяемых щитовидной железой, — может быть одной из причин развития фибрилляции предсердий. По статистике, до 25% больных гипертиреозом и тиреотоксикозом (вредное, токсическое влияние избытка щитовидных или тиреоидных гормонов на органы и ткани организма) страдают фибрилляцией предсердий.

И, конечно, это другие виды аритмий. Избыток или недостаток щитовидных гормонов может вызывать экстрасистолию (дополнительные внеочередные сокращения сердца), желудочковую тахикардию (ускоренные сокращения желудочков) и брадикардию (снижение сердечного ритма).

Кроме того, при длительном и неконтролируемом гипертиреозе может возникнуть сердечная недостаточность. В этом случае сердце не может обеспечить метаболические потребности организма из-за нарушения насосной функции либо делает это за счет повышения конечно-диастолического давления в желудочках.

close 100% Врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская НМИЦ кардиологии им.Чазова Минздрава России

Также может возникнуть ишемическая болезнь сердца. Недостаток тиреоидных гормонов может приводить к развитию и прогрессированию атеросклероза коронарных сосудов, и пациент будет испытывать боли за грудиной при физической нагрузке.

— А уровень плохого холестерина повышается при болезнях щитовидки?

— Тиреоидные гормоны регулируют кровоток коронарных сосудов и участвуют в метаболизм липидов (жиров). Гипотиреоз приводит к уменьшению активности рецепторов ЛПНП (липопротеина низкой плотности — плохого холестерина) на гепатоцитах (клетках печени), это приводит к уменьшению поглощения ЛПНП клетками печени, а следовательно — к повышению ЛПНП в крови.

Кроме того, вследствие недостатка тиреоидных гормонов увеличивается сосудистая жесткость и возникает дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих сосуды изнутри. Дисфункция этих клеток приводит к повышению проницаемости для плохого холестерина и отложению его в стенке сосудов. Восполнение недостатка тиреоидных гормонов с помощью гормонозаместительной терапии (левотироксином) улучшает липидный профиль у пациентов.

— Как гормоны щитовидки влияют на работу сердца, можете описать механизм их взаимодействия?

— Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), осуществляют свои эффекты через несколько механизмов. Они взаимодействуют с рецепторами как мембраны кардиомиоцитов (клеток сердечной мышечной ткани) и их ядер, регулируя синтез различных белков.

Кроме того, могут усиливать сократимость сердечной мышцы, напрямую воздействуя на рецепторы к адреналину. Это приводит к более эффективному выбросу крови из сердца при каждом сокращении.

Они также воздействуют на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, могут ускорять сердечный ритм, вызывая учащенное сердцебиение или тахикардию.

Гормоны щитовидной железы могут воздействовать на сосудистый тонус, что влияет на периферическое сопротивление и артериальное давление. Также стоит упомянуть метаболический эффект. Тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, включая обмен кальция в сердечной мышце, что также может повлиять на работу сердца.

— Какими сердечными симптомами проявляются гипертиреоз, гипотиреоз, тиреотоксикоз?

— Гипотиреоз может вызывать понижение артериального давления, замедлять сердечный ритм, вызывая брадикардию. Также гипотиреоз может снижать сократимость сердца, что приводит к менее эффективному выбросу крови из сердца.

Гипертиреоз и тиреотоксикоз, наоборот, характеризуются учащенным сердцебиением. Гипертиреоз, то есть повышенный уровень гормонов, может вызывать аритмии, такие как фибрилляция предсердий или желудочковая экстрасистолия, и повышать артериальное давление.

Кроме того, гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, (так называемое «тиреотоксическое сердце»).

— Что это за состояние?

— Это состояние, вызванное длительным избыточным уровнем тиреоидных гормонов в крови из-за заболеваний щитовидной железы или передозировки принимаемой заместительной терапии левотироксином.

Оно проявляется развитием сердечной дисфункции (снижение сократительной способности сердца) и сердечной недостаточности. К жалобам пациентов на тахикардию, нерегулярность сердечного ритма прибавляются жалобы на одышку сначала при физической нагрузке, затем в покое. Отеки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния.

— Сегодня для лечения таких состояний активно применяют гормоны щитовидки, однако, по данным некоторых исследований, их высокий уровень может привести к остановке сердца. Насколько оправдана терапия тиреоидными гормонами?

— Лечение сердечных проблем на фоне гормональных изменений, связанных с щитовидной железой, может включать в себя терапию тиреоидными гормонами или, наоборот, тиреостатиками. Щитовидная железа играет важную роль в регуляции метаболизма и функции сердца, поэтому дисбаланс щитовидных гормонов может оказать негативное воздействие на сердце и должен быть медикаментозно скорректирован.

Безусловно, избыточное употребление тиреоидных гормонов может привести к серьезным последствиям, включая аритмию и даже остановку сердца. Поэтому важно, чтобы терапия тиреоидными гормонами проводилась с лабораторным контролем, под наблюдением врача и с учетом индивидуальных особенностей пациента.

В целом, терапия тиреоидными гормонами оправдана в случаях, когда имеется подтвержденный дефицит этих гормонов и когда польза от лечения превышает потенциальные риски.

— Ряд исследований говорит о том, что при заболеваниях щитовидки у человека может появится нарушение эндотелиальной функции. Что это за функция?

— Эндотелий — клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов, своего рода защитный барьер. Эти клетки способны регулировать сосудистый тонус и проницаемость. Гипотиреоз приводит к эндотелиальной дисфункции, что проявляется уменьшением способности сосудов к дилатации (расширению), обеспечиваемой эндотелием, и увеличению артериальной жесткости. К развитию эндотелиальной дисфункции приводят множественные факторы — гиперлипидемия (аномально высокий уровень жиров), мало-градиентное хроническое аутоиммунное воспаление, лежащее в основе гипотиреоза. Эндотелиальная дисфункция — ключевой фактор запуска и прогрессирования атеросклеротического процесса и ассоциирована с увеличением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

— Как при сердечных симптомах заподозрить у себя именно гормональные проблемы?

— У гормональных проблем могут быть разнообразные симптомы, и иногда они могут быть неочевидными или перекрываться другими состояниями. Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с щитовидкой.

Это резкое увеличение или снижение веса без явных причин, различные проблемы с кожей, такие как акне, сухость, угревая сыпь или изменения пигментации. Также на гормональные проблемы могут указывать изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность. Некоторые гормональные проблемы могут вызывать проблемы с пищеварением, включая запоры или поносы.

У женщин также могут появится нарушения менструального цикла: необычные изменения в цикле менструации, болезненные или нерегулярные периоды могут указывать на проблемы с гормонами.

Проблемы со сном, бессонница или чрезмерная сонливость могут быть связаны с гормональными изменениями. Выпадение волос, рост лишнего волоса (гипертрихоз) или изменения текстуры волос также могут быть признаками дисбаланса гормонов.

Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение.