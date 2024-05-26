На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

До этого сирены заработали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и еще десяти областях. В 03:30 мск в красной зоне на карте тревог оказалось Закарпатье и еще несколько регионов. При этом в Харьковской области сирены не смолкают уже 18,5 часов.

Накануне воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины. Сирены в Киевской области включились в 02:02 мск. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали Черкасская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).