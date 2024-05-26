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Власти Британии пообещали вернуть призыв на военную службу

Премьер Британии Сунак пообещал вернуть военный призыв после победы на выборах

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Великобритания снова начнет призывать граждан на военную службу, если Консервативная партия сохранит большинство мест в парламенте после выборов, которые пройдут 4 июля. Об этом написал премьер-министр Риши Сунак в статье, которую опубликовала газета The Mail on Sunday.

По данным издания, Сунак и его советники, которые готовят план по возвращению военного призыва, боятся растущей угрозы со стороны России, Ирана, Китая и КНДР. Инициатива консерваторов удивила британских политологов. Она предполагает, что молодые британцы и британки с 18 лет должны будут отслужить один год в армии или в течение 25 дней (два выходных в месяц на протяжении года) выполнять общественно полезную работу, например, помогать полицейским, врачам или коммунальным службам. Авторы проекта рассчитывают, что на первом варианте остановятся около 10% выпускников школ.

«Тем, кто жалуется на то, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», — подчеркнул Сунак.

Он считает, что государство «должно делать больше для молодежи, а молодежь должна делать больше для страны».

22 мая Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля. Комментируя ситуацию, глава правительства страны пообещал гражданам всегда работать над обеспечением их безопасности. Также он предупредил, что в ближайшие пять лет Лондон может столкнуться с крупнейшими вызовами безопасности со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

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