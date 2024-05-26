Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены в Киевской области включились в 02:02 мск. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали Черкасская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области.

Накануне воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины.

До этого стало известно, что в городе Херсон, расположенном на юге Украины, зафиксирована серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.