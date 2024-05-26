На Украине сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

Взрывы произошли в городе Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По его данным, в городе нарушено энергоснабжение.

До этого украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Хмельницкой области и в административном центре региона. Украинское издание «Фокус» написало о взрывах в Житомирской области.

Накануне стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого сирены заработали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и еще десяти областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.