В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Взрывы звучат в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Никаких подробностей не приводятся.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. До этого сирены заработали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и еще десяти областях. В 03:30 мск в красной зоне на карте тревог оказалось Закарпатье и еще несколько регионов. При этом в Харьковской области сирены не смолкают уже 18,5 часов.

Накануне армия России нанесла сокрушительный удар по хранилищу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенному на территории торгового центра «Эпицентр» в Харькове. Украинские войска расположили военный ангар и командный пункт в одном торговом центре, который был обнаружен российской разведкой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.