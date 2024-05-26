Россиянам рассказали о простых способах учить английский

Чтобы выучить иностранный язык, можно начать с малого и перевести смартфон на английский, потреблять контент на этом языке. О том, как внедрить английский в свою повседневную рутину, «Газете.Ru» рассказала руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова.

По словам эксперта, чтобы изучение английского не вгоняло вас в стресс, можно начать с простых вещей, которые позволят внедрить язык в вашу ежедневную рутину. Самое простое, с чего можно начать — перевести свой телефон на другой язык системы, а также самые часто используемые приложения. Помимо запоминания новой лексики здесь будет еще и формироваться связь между самим словом и его значением.

«Вариантом, который будет соседствовать с развлечением является прохождение тестов на иностранных языке. На Buzzfeed большое количество тестов, которые позволят узнать, какой вы сериал, если вы любите печенье. Плюсом такого времяпровождения является легкая лексика, в отличии от более серьезных изданий, которую легко можно использовать в повседневном общении» — поделилась Евстратова.

Другим простым вариантом подкачать язык является шоппинг. Неплохим упражнением является поиск странных вещей, например, на Amazon. Например, Deadpool one-piece swimsuit (слитный купальник с Дедпулом). Так появляется возможность узнать неожиданные для себя слова, которые за счет забавной ассоциации закрепятся в сознании. После можно расширить географию своих поисков, находить маленькие тематические магазины с интересующими товарами, чтобы не ограничивать себя одной темой.

«Если задача не прокачивать словарный запас, а разговорная практика, то можно воспользоваться разговорными онлайн-клубами. В них можно пообщаться даже если нет большого запаса времени. Например, сервис 15-минутных разговорных занятий Talks. На нем можно побеседовать на любую тему с незнакомцем, а если вы не знаете с чего начать разговор, в сервисе есть подсказки, которые помогут справиться с разговорным барьером», — прокомментировала Евстратова.

Аналогом для тех, кто хочет новых знакомств и готов принять участие в дискуссиях, являются разговорные клубы. Там можно обсудить различные злободневные и острые темы. Чаще всего на встречах есть модератор, который поможет найти нужные слова и следит, чтобы каждый участник мог высказаться.

Помимо этого, можно сфокусироваться на потреблении развлекательного контента на английском языка хотя бы иногда: подписаться на рассылки, Telegram-каналы или подкасты о своим интересам на этом языке. Знакомство с сеттингом позволит легче воспринимать лексику и ассоциировать ее со значением. А если добавить сюда фильмы или сериалы, то можно прокачивать еще и аудио-визуальное понимание иностранной речи.

«Способа изучать английский, который подойдет всем, не существует. Но можно проверить эффективность разных подходов, «примерив» их на себя. Стоит помнить, что любой метод должен отвечать трем критериям: быть полезным, удобным и приятным для вас лично», — подытожила Евстратова.

Ранее россияне оценили важность высшего образования для построения карьеры.