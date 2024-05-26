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Трамп оскорбил Байдена

Трамп назвал Байдена коррумпированным тираном и худшим президентом США

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден является коррумпированным, некомпетентным тираном и худшим президентом в истории страны. Об этом пишет ТАСС.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», — заявил Трамп, выступая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне.

Он обвинил Байдена в том, что при нем США стали несвободной страной, в которой «не соблюдается свобода слова».

Трамп назвал правление действующего главы Белого дома тиранией и обвинил оппонента в том высоком уровне инфляции в стране.

«Мы убеждены, что наиболее серьезная угроза нашей стране исходит не от врагов за рубежом, а от тиранов, коммунистов, фашистов и бандитов, которые нарушают наши права и свободы изнутри», — подчеркнул лидер Республиканской партии.

24 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президентстве Байдена лишились уважения на мировой арене.

19 мая Трамп заявил, что Байдена низкий показатель IQ, а днем ранее он пообещал, что перед дебатами с Байденом потребует от него пройти тест на наличие тех или иных наркотических препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп засомневался, что Байден будет участвовать в президентских выборах.

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