Россиянам назвали причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Россиянам могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ. Об этом предупредила вэксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что компенсацию могут не дать также, если заявитель не соответствует категории лиц, которые имеют право на возмещение расходов. Документы на выплату можно подать в отделениях социальной защиты населения, через единый портал Госуслуг или через МФЦ.

До этого в правительстве РФ рассказали, на что должны идти сборы в ЖКХ. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ресурсоснабжающие организации в системе ЖКХ в первую очередь должны направлять собранные средства на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не на высокие зарплаты и дорогие машины. Он обратил внимание, что кабмин будет тщательно следить за соблюдением инвестиционных программ в области коммунального хозяйства.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату.