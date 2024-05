«Уйдет от мужа и станет твоей женой»: отдел науки погадал о любви на картах Таро

Бульварный любовный роман

Для того, чтобы тарологический эксперимент был научным, необходимо было трем разным гадалкам задать один и тот же вопрос, а потом сравнить ответы. Я решил попросить их погадать о драматичном моменте в личной жизни и описал ситуацию, наверняка типичную для посетителей разных гадалок.

Вопрос звучал так: «Меня зовут Василий, мне 28 лет, у меня есть любовница Анастасия (25 лет), а у нее есть муж Егор (30 лет), сам я не женат. Мы близко общаемся уже около года, и мужу она изменяет. По ее словам, он бесчувственный и грубый человек, который ее ни во что не ставит и считает бесплатной домработницей. Сам я с ним не знаком и ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Замуж она, по ее словам, вышла по молодости и глупости и надеялась, что это облегчит жизнь.

Теперь она хочет развестись с мужем и начать полноценные отношения со мной. В связи с этим у меня рождаются закономерные вопросы:

1) Какова ее мотивация? У нее действительно какие-то чувства, или она думает что нашла более удобного и приятного человека? По уровню доходов мы с ее мужем примерно одинаковы, возможно, у меня чуть больше, но деньги вряд ли могут быть причиной. Однако я все равно не уверен в ее искренности.

2) Стоит ли мне это делать (принимать ее) и не испортит ли мне это жизнь, втянув в мутную и тяжелую историю?»

Анастасия, 25 лет. Мечтает уйти от мужа к любовнику.

В этот рассказ я намеренно поместил побольше подсказок о подоплеке происходящего, чтобы тарологам было за что зацепиться при предсказании исхода. Результат меня удивил: карточные расклады оказались совсем разными, но их трактовки в целом совпадали.

Считывание биополя

Первая гадалка, Наталья, после получения денег по предоплате призналась, что на самом деле не классический таролог. Она медиум-эзотерик и потому не обещает, что скинет фото расклада. «С помощью ясновидения я считываю инфопоток по фото, биополе, энергетический фон, состояние человека и лишь затем дополняю свои ощущения карточным раскладом», — сказала она.

Наталья шла по тонкому льду. Буквально на днях ФАС оштрафовала таролога «Бабушку Анну» из Ярославля за недостоверную рекламу в троллейбусе: она обещала узнать судьбу по картам, а экспертный совет постановил, что достоверно узнать судьбу невозможно. В моем же случае гадалка не могла мне гарантировать даже предоставление оплаченного карточного расклада, что можно было бы счесть нарушением прав потребителей, — но я решил посмотреть, что будет.

«Вы с Анастасией друг друга зеркально прорабатываете. Ваша кармическая задача — научить друг друга чему-то. Причем если обычно один человек учит другого, то у вас ситуация зеркальная, так называемый эффект близнецов, друг друга учите одному и тому же. В вашем случае я чувствую энергию отпускания, и именно этому вы обучаете: отпускать то, что себя изжило», — начала Наталья длинный монолог. Отпускать изжитое и учить друг друга — это прекрасно, но, как религиовед-любитель, я среагировал на словосочетание «кармическая задача».

Карма — это понятие индийской философии, закон природы, который обеспечивает влияние наших поступков в прошлом на судьбу в будущем. Таро появилось в Италии в XV веке, где культурные контакты поддерживались лишь с исламским востоком, и потому понятием кармы оперировать создатели вряд ли могли. Кроме того, карма в классическом индуизме и буддизме это не судьба: она не предопределена заранее и целиком зависит от человеческих мыслей и поступков, а следовательно и задач ставить не может. Таким образом, Наталья использовала это слово в каком-то своем личном, фэнтезийном значении.

«Анастасия к вам очень тянется. У нее очень много картинок в голове о совместном будущем, и ей «хорошо там, где нас нет», ищет лучшей жизни. При этом я не вижу в ней меркантильного отношения, только яркие краски, эмоции, фантазии, и вообще она, наверное, человек творческий, имеет много желаний, но редко доводит их до конца», — продолжала гадалка. Наталья честно призналась, что чувства Анастасии искренние, но она не видит в них настоящей любви: «Голова — это мыслительный центр, а я смотрю сердечный, про чувства. И еще я считываю такой фон, будто бы она говорит «ой все, отстань». Если вы в последнее время не ссорились, то, возможно, это ее стабильная жизненная позиция».

Карта партнеров или близнецов (точное название гадалка не назвала).

В целом таролог заключила, что Анастасия не готова полноценно принять меня в свою жизнь, хотя и хочет этого. При этом мы бы могли стать отличными если не мужем и женой, то хотя бы друзьям и партнерами из-за описанных выше причин и кармической задачи. Это подтвердил и карточный расклад (она его прислала). На нем есть какая-то двойная карта «близнецов» или партнерства.

Канонический расклад

Таролог Виктория была полной противоположностью Наталье и заслужила пять звезд из пяти за качество услуг. Она не считывала биополе и карму, а сразу начала раскладывать (в голосовом сообщении слышались шлепки карт о стол) и вскоре прислала фотографию.

Если предыдущий специалист гадал про отношения, то Виктория сделала два расклада с ответами на каждый из вопросов. По первому, о мотивации Анастасии и ее чувствах, гадалка сказала: «Какие-то чувства она к вам испытывает и надеется, что если уйдет к вам, то ей будет лучше. Но она понимает, что у этого решения много подводных камней, и так просто уйти от мужа у нее не выйдет».

Первый расклад отвечает на вопрос о чувствах Анастасии, второй — о нашем будущем.

Эти слова не пустая болтовня. О том, что Анастасия надеется на благоприятный исход именно со мной, говорит «Колесо фортуны». На тяжесть этого решения и возможные проблемы указывает «Паж». Отдельно взятая «Четверка мечей» означает состояние апатии и грусти, но в этой комбинации, скорее, указывает на общее тяжелое состояние, а «Семерка мечей», — что человек как-то попытается выйти из ситуации с помощью хитрости. Однако из-за «Четверки» играючи уйти от мужа за счет хитрости не удастся, будет грусть и тяжесть. «Десятка мечей» свидетельствует о благоприятном исходе, а видные на заднем плане «Кубки» — о наличии у девушки чувств.

Во втором раскладе, по вопросу о нашей совместной судьбе, карт было меньше. Виктория объяснила, что выкладывает их тройками, но добавляет новые, если картина не ясна. «По «Иерофанту» (нижняя карта, подписи не видно на фото) и «Королеве пентаклей» ясно, что Анастасия будет хорошей женой, порядочной и цветущей. «Иерофант» — это значит, что она за традиционные устои и классические отношения. Так что да, думаю стоит попробовать принять девушку», — размышляет Виктория.

Однако карта «Император» говорит, что Анастасию нужно будет в каких-то моментах контролировать и быть более жестким. «Рыцарь мечей» здесь указывает на скорость, с которой вы сойдетесь.

Таро как психотерапия

Если двух предыдущих гадалок я нашел по объявлению, то о третьей, Маше, узнал через знакомых. Ее подход отличается от первых двух: «В моем мире Таро — это такой развлекательный элемент психоанализа . Тебе по сути не карты отвечают, а ты сам. А для этого надо, в первую очередь, сформулировать вопрос. Поэтому я всегда уделяю этому большое внимание, мы всегда обсуждаем, почему человек именно так сформулировал вопрос. Задать правильный вопрос — получить половину ответа», — объяснила мне Маша.

Расклад же вышел совсем другой. Судя по карте «Сила», Анастасия уже давно думает о расставании с мужем, это было обдуманное, осознанное, выстраданное решение. Вероятно, именно встреча со мной придала ей эту силу и уверенность. «Тройка кубков» здесь указывает на то, что решение уже принято и от мужа она уйдет при любых обстоятельствах, даже если я откажусь ее принять. Этот поступок ей кажется смелым, и такой же смелости она ждет от меня — судя по «Тузу жезлов». Она, вероятно, в ближайшем будущем будет ждать предложения пожениться и будет указывать на свой смелый шаг в качестве аргумента.

Первая часть расклада Маши.

«А вот ты пока настроен совсем не так решительно, о чем нам говорит тройка мечей. Наверное, ты чувствуешь сомнения, неуверенность, страх резких перемен, возможно, немного опасаешься общественного порицания. А еще подходишь к этому вопросу с чрезмерно холодной головой, пытаешься логически мыслить там, где это не нужно, — это «Король мечей». Именно из-за этого ты пытаешься увидеть в ней какую-то меркантильность. Наконец, судя по «Шестерке жезлов», этот роман может стать глотком свежего воздуха, но только если ты примешь решение (как уже сделала она) и перестанешь сомневаться в своих чувствах», — рассказала таролог.

Вторая часть расклада.

В отличие от Виктории, Маша упомянула важность позиции в раскладе — важна центральная карта в тройке, а по бокам от нее лежат раскрывающее.

В итоге можно заметить, что расклады от трех разных гадалок отличались коренным образом, как и трактовка карт. Точно так же разным был психологический портрет Анастасии и описание ее действий: одной она казалось взбалмошной и ветреной, другой — классической патриархальной женой, третьей — уверенной женщиной, твердо знающей, что ей нужно. Однако во всех трех случаях гадалки считали, что отношения с ней стоит продолжить.

Они меня почти убедили, я действительно уже захотел жениться на ней.

Но, к сожалению, у нас ничего не выйдет. Настя хоть и красивая, но несуществующая девушка. Ее лицо сгенерировано нейросетью сервиса This Person Does Not Exist, и его создатели гарантируют, что совпадение с реальными людьми может быть лишь случайным.

Жаль, ведь расклады были такие хорошие...