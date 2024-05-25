«Пришло время». Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить атаковать цели на территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чье 10-летнее пребывание во главе Североатлантического альянса подходит к концу, призвал союзников, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.

«Пришло время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, выделенного Украине, — сказал Столтенберг в интервью The Economist. — Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя».

«Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России».

Генсек НАТО не ждет российского прорыва фронта, но признает, что ВСУ «испытывают трудности»: «Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы пока не видим ничего подобного».

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, президент России Владимир Путин приказал провести ядерные учения. Столтенберг признает риск эскалации. Задача, по его словам, состоит в том, чтобы «не допустить, чтобы эта война (на Украине) превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».

В то же время Столтенберг считает, что поставки оружия и обучение солдат не означают участие в военном конфликте:

«Мы проводим обучение, мы обеспечиваем Украину оружием, боеприпасами, но НАТО не будет напрямую участвовать в боевых действиях над или на территории Украины».

По его словам, у НАТО «нет никакого намерения отправлять наземные войска в Украину», чтобы гарантировать, что этот конфликт не перерастет в крупную мировую войну.

«Мы не будем стороной конфликта», — заявил генсек НАТО.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал призыв Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории попыткой запугать Москву и оказать давление на фоне успешного продвижения российской армии на линии фронта.

«Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров», — заявил Смирнов «РИА Новости».

Запреты на удары по России

США запрещают использовать свое оружие для атак по территории России. Госсекретарь Энтони Блинкен уклоняется от прямого ответа на вопрос, готово ли правительство США выполнить просьбу Украины и снять ограничения на применение Киевом американских вооружений для нанесения ударов в глубине территории РФ.

«Украина будет принимать решения, которые ей необходимо принимать, чтобы защищаться. Я хочу гарантировать, что у них есть все необходимое для этого», — заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что у ВСУ есть право наносить удары по целям на территории России, а президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему не исключает отправки войск на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отрицает применение немецких ракет против целей в РФ.

Владимир Зеленский призывает другие страны сбивать российские ракеты над территорией Украины: «В чем проблема? Почему вы не можете их [российские ракеты] сбить? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Так в чем же проблема вовлечения стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбивайте то, что находится в небе над Украиной. И дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах».