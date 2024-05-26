Названы статьи ущерба по Каховской ГЭС

Основные статьи ущерба, нанесенного Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ), определены. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо.

«На сегодня министерства и ведомства Херсонской области подсчитали основные статьи ущерба», — сказал Сальдо.

Он напомнил о прямом ущербе от разрушения зданий и инфраструктуры.. Кроме того, Сальдо обратил внимание на ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, энергосистеме и транспорту. .

«По оценкам, подсчитанная на данный момент совокупная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей», — отметил глава региона

Он подчеркнул, что окончательную сумму будет возможно установить после обеспечения всех эвакуированных жителей жилыми помещениями и восстановления инфраструктурных и социальных объектов.

Накануне стало известно, что в Херсонской области отслеживают уровень воды после ее сброса на ДнепроГЭС.

Ранее в ЦУКС заявили об отсутствии угрозы подтопления левобережья Днепра.