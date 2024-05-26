Мексика выдала США одного из главарей наркокартеля «Синалоа»

Мексика экстрадировала в США одного из главарей крупного наркокартеля «Синалоа» Нестора Исидро Переса Саласа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

«Правительство Мексики экстрадировало Нестора Исидро Переса Саласа по прозвищу Эль Нини в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что фигурант играл «важную роль в картеле «Синалоа». США обвиняют его в контрабанде запрещенных веществ, а также в похищениях людей. По словам Байдена, для правосудия наступил «хороший день».

Министр юстиции — генеральный прокурор Меррик Гарленд отметил, что, по версии США, Эль Нини подозревают в причастности к производству картелем «Синалоа» фентанила и его контрабанде в США.

До этого в Колумбии задержали самого разыскиваемого главаря наркокартеля.

Ранее турецкие силовики задержали международного наркобарона Рамадана.