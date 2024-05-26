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Трамп раскрыл источник главной угрозы для США

Трамп: главная угроза США исходит не извне, а от коммунистов и фашистов изнутри

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Yuki Iwamura/Pool via Reuters

Главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов», которые посягают на права американцев изнутри. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Мы верим в то, что главная угроза нашей стране исходит не из-за рубежа, а от тиранов, коммунистов, фашистов и жуликов», — отметил он.

По мнению Трампа, они посягают на права и свободы граждан внутри страны.

Политик определил задачу американских вооруженных сил не в «бесконечном свержении правительств в других странах и ведении бессмысленных войн», а в защите США от посягательств изнутри.

Накануне Трамп заявил о лидирующей роли президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мировой политике.

До этого Трамп счел, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишились уважения на мировой арене.

Ранее Трамп оценил интеллект Байдена.

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