Концерт Ники Минаж отменили из-за ее задержания с наркотиками

Концерт рэп-исполнительницы Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) перенесли в британском городе Манчестер из-за ее задержания с наркотиками в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Фанаты были в ярости после того, как они прождали несколько часов и им разрешили зайти на концертную площадку, прежде чем шоу было отменено в последний момент», — отмечается в статье.

По данным издания, у входа в концертный зал сотни поклонников певицы выкрикивали «освободите Ники Минаж».

25 мая стало известно, что Ники Минаж арестовали в амстердамском аэропорту Схипхол за хранение наркотиков. Сама певица рассказала о задержании в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она отрицала свою вину и сопротивлялась при аресте. 41-летнюю тринидадскую рэпершу задержали через несколько часов после выступления в Амстердаме. В итоге она улетела из Нидерландов после того, как полицейские выписали ей штраф на сумму 350 евро. В прокуратуре сообщили, что дело Минаж закрыто. По данным представителей ведомства, рэперша пыталась вывезти из страны менее 100 граммов марихуаны.

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