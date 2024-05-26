В Москве арестовали предпринимателя за призывы к терроризму

Перовский суд Москвы отправил под стражу 28-летнего предпринимателя Сергея Балтрушевича. Его обвиняют в призывах к террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича», — отметили в пресс-службе.

В судебной инстанции подчеркнули, что мужчину арестовали до 22 июля 2024 года. Правоохранители задержали Балтрушевича 11 мая. После отбытия ареста мужчину вновь задержали, в отношении него возбудили дело.

10 мая стало известно, что жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей за одобрение поджога военкомата в Красноярске. Россиянина обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. В итоге второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал фигуранта виновным.

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